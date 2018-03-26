Туск сообщил о высылке российских дипломатов из 14 стран ЕС

Глава Евросовет Дональд Туск в твиттере заявил, что 14 стран Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов из-за дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

«Сегодня 14 стран ЕС решили изгнать российских дипломатов после обсуждения инцидента с отравлением в британском Солсбери. Мы не исключаем введение дополнительных мер, включая дальнейшие высылки (дипломатов) в ближайшие дни, недели», — написал Туск.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил, что ФРГ высылает четырех российских дипломатов.