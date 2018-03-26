Литва высылает трех российских дипломатов

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил о высылке трех российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщает Reuters.

«Изгнав лиц, которые занимаются деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом, страны выражают свою солидарность с Великобританией и стремятся принять меры против российских шпионских сетей в Европе», — сказал Линкявичюс.

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Он также добавил, что Литва запретит 44 российским гражданам въезжать в страну после нападения в Солсбери.

Ранее сообщалось, что 14 стран ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов из-за дело об отравлении Скрипаля.

Также США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция и Германия объявили о том, что вышлют российских дипломатов. Польша, Украина, Латвия и Эстония 26 марта заявили об аналогичных мерах.