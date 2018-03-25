Пучдемон задержан в Германии

Бывший глава женералитета Каталонии Карлос Пучдемон был задержан полицией Германии на границе страны с Данией, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Жауме Алонсо-Куэвильяс.

«Председатель Карлес Пучдемон был задержан в Германии, когда он пересекал границу с Данией, направляясь в Бельгию из Финляндии», — заявил адвокат.

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По его словам, в настоящее время экс-глава Каталонии находится в комиссариате.

23 марта Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест Пучдемона.