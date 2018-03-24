Совфед отреагировал на сообщения о высылке российских дипломатов из США

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если американские власти решатся на высылку российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, ответные зеркальные меры будут приняты незамедлительно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если США решатся на высылку российских дипломатов, ответные зеркальные меры будут приняты незамедлительно», — сказал Джабаров.

Реклама

Однако, по его словам, президент США Дональд Трамп «вряд ли пойдет на ухудшение отношений с Россией ради удовлетворения амбиций (премьер-министра Великобритании) Терезы Мэй».

Ранее в Госдуме прокомментировали сообщения о высылке российских дипломатов из США.