Высланные из России британские дипломаты покинули Москву

Британские дипломаты, высланные из России в рамках ответных мер, покинули Москву. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Великобритании, передает РИА «Новости».

«Британские дипломаты покинули Россию», — сказали в посольстве.

Ранее сообщалось, что британские дипломаты покинули территорию посольства в Москве под аплодисменты коллег.

Британия первой объявила о высылке 23-х российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Россия объявила персонами нон грата аналогичное число британских дипломатов.