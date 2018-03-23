Мадуро во второй раз поздравил Путина с победой
Президент Венесуэлы Николас в телефонной беседе поздравил российского президента Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии всего комплекса российско-венесуэльского партнерства», — говорится в сообщении.
Путин, в свою очередь, пожелал коллеге успешного проведения досрочных выборов президента Венесуэлы 20 мая.
При этом это уже второе поздравление от Мадуро: 19 марта Кремль сообщал, что венесуэльский президент направил Путину поздравительную телеграмму.
В пятницу, 23 марта, ЦИК России обнародовал окончательные результаты выборов президента России.