Мадуро во второй раз поздравил Путина с победой

Президент Венесуэлы Николас в телефонной беседе поздравил российского президента Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии всего комплекса российско-венесуэльского партнерства», — говорится в сообщении.

Реклама

Путин, в свою очередь, пожелал коллеге успешного проведения досрочных выборов президента Венесуэлы 20 мая.

При этом это уже второе поздравление от Мадуро: 19 марта Кремль сообщал, что венесуэльский президент направил Путину поздравительную телеграмму.

В пятницу, 23 марта, ЦИК России обнародовал окончательные результаты выборов президента России.