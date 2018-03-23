Вьетнамский президент пригласил Путина в гости

Вьетнамский президент Чан Дай Куанг пригласил российского президента Владимира Путина посетить свою страну, передает РИА «Новости».

«Я еще раз хотел бы просить вас передать приглашение в адрес президента Путина, и я очень надеюсь, что смогу встретить его здесь в ближайшее время во время его визита во Вьетнам», — отметил Куанг на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Вьетнамский лидер также поздравил Путина с переизбранием и подчеркнул важность развития двусторонних отношений.

«У нас очень большие перспективы для развития и сотрудничества в сфере торговли и экономики, инвестиций», — сказал Куанг.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона ожидает представительную делегацию Вьетнама на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).