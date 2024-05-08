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Венгрия не будет участвовать в расширении миссии НАТО на Украине

Сийярто: Венгрия не будет участвовать в расширении миссии НАТО на Украине

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Global Look Press

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не собирается участвовать в расширении миссии НАТО на Украине по поставкам вооружения, обучению солдат Вооруженных сил Украины, а также финансировать государство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Новое предложение НАТО строится на том, что надо продолжать войну до победы Украины. И Великобритания, и НАТО связывают окончание войны с таким военным результатом, который абсолютно нереален, возможность его осуществления крайне мала, даже нереальна», — сказал венгерский дипломат.

По словам Сийярто, конфликт на Украине не решится на поле боя.

До этого сообщалось, что в министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия. В МИД утверждают, что в ближайшее время на украинском театре военных действий появятся многофункциональные самолеты F-16 американского производства. В ведомстве подчеркнули, что РФ не может игнорировать тот факт, что данные истребители относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что F-16 долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуют в совместных ядерных миссиях Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить контрнаступление и захватить Крым с применением F-16.

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