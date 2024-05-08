Друга замминистра обороны Иванова Бородина оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО Сергея Бородина, обвиняемого в получении взяток и друга заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Сергея Бородина на постановление Басманного районного суда Москвы. Обвиняемый останется под стражей до 23 июня.

8 мая Мосгорсуд также оставил в СИЗО Иванова. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Адвокаты замминистра обороны принесли в суд четыре пакета его наград.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее суд арестовал счета Тимура Иванова.