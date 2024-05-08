Россиянам назвали четыре надежных внедорожника, которые можно купить за 2 млн рублей

При бюджете 2 млн рублей на российском рынке можно купить один из четырех надежных внедорожников. Об этом сообщает «За рулем».

Так, за указанную сумму можно купить Toyota Land Cruiser 100. Автомобиль будет двадцатилетним. Если за машиной ухаживали, то он будет служить очень долго. Турбодизель не требует глобального вмешательства даже при 500 тыс. километров пробега. Только ТНВД может накрыться раньше, но это не системный случай. После 300 тыс. километров могут появиться толчки в системе полного привода.

Вторая модель — Mitsubishi Pajero Sport. Это будет машина 2014 года выпуска. Турбодизель объемом 2.5 л надежен. Ремень ГРМ рассчитан на 90 тыс., но его лучше менять каждые 60 тыс. километров. Слабых мест в ходовой нет. Раньше всего выходят из строя передние рычаги, но и это редко происходит на пробегах менее 160-170 тыс. километров.

За два миллиона рублей можно найти Land Rover Discovery четвертого поколения. У трехлитрового дизельного мотора возможен проворот вкладышей с поломкой коленвала, который случался после 150 тыс. километров. В ходовой части самое слабое место – сайлент-блоки передних рычагов, которые редко выхаживают 100 тыс. километров.

Последний вариант — десятилетний Kia Mohave. Основные проблемы в системе полного привода – отказ моторчика раздаточной коробки. Сама раздаточная коробка BorgWarner надежна. Большим ресурсом не отличаются передние ступичные подшипники, которые необходимо менять через 80-100 тыс. километров.

До этого стало известно, что в России компания Chery запустила сервисную акцию для Tiggo 8 Pro Max с целью налаживания эффективной работы системы полного привода. Chery предоставила в дилерскую сеть последнюю версию ПО для установки в автомобили указанной модели. Владельцы полноприводных Tiggo 8 Pro Max уже получили уведомление с приглашением посетить дилерские центры для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что у дилеров появились кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки.