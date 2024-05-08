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Европейская страна готова предоставить площадку для переговоров России и Украины

Пеллегрини: Словакия готова предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева

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Tomas Tkacik/Global Look Press

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом, а также предложил Братиславу как площадку для диалога. Об этом сообщает Aktuality.

По словам президента, перед европейскими лидерами стоит фундаментальный вызов по обеспечению мира на Украине, чтобы не допустить реализации катастрофических сценариев. Понятие мира «девальвировалось», считает Пеллегрини.

«В контексте войны в Украине, пушки медленно начинают бряцать в других частях Европы и мира. Говорят о введении войск, <…> многие разрабатывают планы военного конфликта, а дипломатия становится жестче в своей лексике», – указал президент Словакии.

Пеллегрини призвал говорить «о прекращении огня, о мирных сценариях», а также «активизировать дипломатию». Он отметил, что в случае необходимости предложит Братиславу как площадку для мирных переговоров.

3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова рассмотреть предложения по урегулированию конфликта на Украине, но не потерпит, если с ней будут говорить на языке шантажа и угроз.

Ранее в Госдуме заявили о готовности Москвы к переговорам с Киевом.

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