Трамп пригрозил Байдену жесткой расправой

Президент США Дональд Трамп ответил бывшему вице-президенту США Джо Байдену, который ранее заявил, что поколотил бы Трампа. Об этом он написал в твиттере.

Выступая в Университете Майами, Байден заявил, что «выбил бы всю дурь» из Трампа, будь они в старшей школе.

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«Сумасшедший Джо Байден пытается выглядеть крутым парнем. На самом деле, он слаб, физически и умственно. И тем не менее он угрожает мне — уже во второй раз — физической расправой. Он не знает меня, но [в драке] он бы упал быстро, не переставая вопить», — написал Трамп.

В феврале Байден назвал Трампа «шуткой».