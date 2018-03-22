Путин пригласил Ципраса в Россию

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить Россию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин пригласил Алексиса Ципраса посетить Россию», — говорится в сообщении.

Реклама

Также сообщается, что Путин по просьбе Ципраса проинформировал его о своем недавнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

«По инициативе греческой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом… По просьбе Алексиса Ципраса Владимир Путин сообщил о сути недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Ранее Ципрас поздравил Путина с победой на выборах.