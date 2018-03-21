Трамп решил добиваться «мира через демонстрацию силы» вместе с Россией

Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что с Россией нужно строить отношения.

«СМИ, распространяющие fake news, сошли с ума, потому что они хотели, чтобы я раскритиковал его (Путина — «Газета.Ru»). С Россией нужно ладить, это хорошее дело», — отметил Трамп.

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Он также заявил, что Россия поможет США справиться с проблемами с КНДР, Сирией, «Исламским государством» и с гонкой вооружений. Кроме того, Трамп призвал добиваться «мира через демонстрацию силы».

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп пришел в ярость от утечки информации о поздравлении Путину с победой на президентских выборах.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России/