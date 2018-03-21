Британское посольство: Лондон предлагал Москве диалог по делу Скрипаля

Представитель посольства Великобритании в Москве заявила, что британская сторона предлагала России диалог по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом она сказала в ходе брифинга, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».

«Министр иностранных дел моей страны пригласил посла России в Лондоне в Форин-офис, чтобы предоставить России отчет о том, что случилось. Россия к настоящему моменту не предложила нам объяснений о том, как этот агент попал и был использован в Великобритании, и не дала объяснений, почему Россия использует химическое оружие в обход международных правил», — сказала представитель посольства.

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Она отметила, что вместо объяснений российская сторона искажает имеющуюся информацию и пытается скрывать факты по делу.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов на брифинге заявил, что Великобритания с 70-х годов разрабатывает новое химоружие.