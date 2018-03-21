МИД России: в деле Скрипаля Лондон сам себя загнал в тупик

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, комментируя действия властей Великобритании по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявило, что Лондон сам себя загнал в тупик, передает РИА «Новости».

«Время идет. Они сами себя загнали в тупик, на все большее число поступающих вопросов, в конечном итоге, будут обязаны ответить», — сказал Ермаков.

Ранее сообщалось, что в МИД России опасаются, что все реальные улики в деле Скрипаля могли исчезнуть.