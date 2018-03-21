Совфед: не допущенные к выборам россияне на Украине могут обратиться в ЕСПЧ
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение первого замглавы комитета по законодательству Людмилы Боковой, которая посоветовала россиянам, не допущенным к участию в президентских выборах на территории Украины, обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Боковой, произошедшее является нарушением международного права, на которое должно отреагировать международное сообщество.
Реклама
«Граждане действительно могут обратиться в суды, и в ЕСПЧ пусть обратятся. Они же выступают за строгое соблюдение прав человека, посмотрим, какая будет реакция», — сказала Матвиенко.
Ранее посольство России на Украине рассказало о ситуации с недопуском россиян на выборы.