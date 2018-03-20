Савченко рассказала о планах администрации Порошенко по ее ликвидации

Украинский депутат Надежда Савченко заявила о планах по ее ликвидации в администрации президента Украины Петра Порошенко, передает РИА «Новости».

«Первый раз я получила предупреждение о том, что есть приказ Банковой (администрации президента Украины) о моей физической ликвидации от администрации президента, от (замглавы администрации Андрея) Таранова, вскоре после чего он погиб», — сказала Савченко.

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По ее словам, об этом сообщили сотрудники внешней разведки

«Третий раз меня предупредили, что я также стою под ликвидацией с Банковой и назвали подразделение специальных сил, которое будет выполнять эту работу. Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить», — отметила она.

По словам Савченко, она пыталась «как можно ближе приблизить тех, кому была поставлено задание о ее ликвидации».

Ранее сообщалось, что Савченко выпустила видеозапись, на которой она говорит: «Бабах! Что страшно? А они нас боятся».