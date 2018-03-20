Памфилова рассказала об отмене результатов выборов на семи участках

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что на семи избирательных участках результаты выборов президента России отменены из-за нарушений , передает РИА «Новости»

«У нас результаты выборов отменены на семи участках», — сказала Памфилова.

Уточняется, что речь идет о ряде участков в республике Дагестан, Московской, Кемеровской и Тюменской областях.

Ранее Памфилова рассказала о результатах проверок информации о возможных вбросах на выборах президента России.