Сын Каддафи баллотируется в президенты Ливии

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства, передает РИА «Новости» заявление его представителя Аймана Бураса.

«Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны», — заявил Бурас.

Ранее сообщалось, что Сейф аль-Ислам Каддафи планирует договориться со всеми сторонами конфликта в Ливии и обеспечить в стране безопасность и стабильность.