В Евросоюзе призвали Россию отреагировать на недостатки президентских выборов

Во внешнеполитической службе Евросоюза ожидают, что Россия рассмотрит недостатки президентских выборов, на которые указала миссия наблюдателей бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В целом, БДИПЧ ОБСЕ признала, что выборы были проведены Центральной избирательной комиссией эффективно и открыто. Они были проведены должным образом, несмотря на недостатки, связанные с тайной голосования и прозрачностью подсчета. Мы ожидаем, что Россия рассмотрит нарушения и недостатки, сообщенные БДИПЧ ОБСЕ, так как они идут вразрез с обязательствами России в рамках ОБСЕ и другими международными обязательствами», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ увидели «недостаток подлинной соревновательности» на выборах в России.