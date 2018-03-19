Источник рассказал, когда и как российские дипломаты вернуться из Британии в Россию

Российские дипломаты, которые покинут Великобританию из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вернуться в Россию спецрейсом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Завтра (20.03), будет спецрейс», — рассказал источник.

Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил о сокращении персонала посольства в Великобритании в связи с решением британских властей выслать российских дипломатов.