Курды пообещали Турции «постоянный кошмар» в Африне

Курдская администрация Сирийского региона Африн пообещала Анкаре партизанскую войну по всему региону. Об этом сообщает Reuters.

«Наши силы представлены на всей территории Африна. Эти силы будут обстреливать позиции турецких врагов и их наемников при любой возможности. Они станут для них постоянным кошмаром», — говорится в заявлении администрации.

Ранее сообщалось, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла под контроль сирийский город Африн.