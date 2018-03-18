В Алтайском крае завершилось голосование на президентских выборах
В Алтайском крае завершилось голосование на избирательных участках на президентских выборах, передает «Политсиб.ru».
Ожидается, что данные о результатах голосования начнут поступать 19 марта.
Сообщается, что явка в Алтайском крае составила 60,36%, в выборах приняли участие 1 098 676 человек.
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Ранее сообщалось, что в США началось голосование на выборах президента России.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.