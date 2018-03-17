Посол России: Лондон не предоставляет никаких данных о Скрипале

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в Британии, является российским гражданином, но британские власти не предоставляют о них никакой информации, передает РИА «Новости».

«Никто ничего не знает про Юлию Скрипаль и Сергея Скрипаля. Кстати, оба являются российскими гражданами», — сказал Яковенко.

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Он подчеркнул, что никакого доступа к пострадавшим нет.

Ранее Яковенко заявил, что Москва не забудет Лондону то, в какой манере он пытался действовать по делу Сергея Скрипаля.