Мэй пообещала рассмотреть новые меры против России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия и союзные страны рассмотрят новые шаги против России в ближайшие дни в качестве ответной реакции на высылку 23 английских дипломатов, передает Reuters.

«Мы не потерпим, чтобы Россия угрожала жизни граждан Великобритании и других людей на британской земле. Нам оказывают всестороннюю поддержку друзья и союзники со всего мира», — сказала Мэй.

Ранее сообщалось, что Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из России.