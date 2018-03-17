На Украине телеканал оконфузился, показав карту без Крыма

Украинский телеканал «UA:Перший» показал карту без Крыма, передает РИА «Новости»

Пользователи социальных сетей отметили, что авторы сюжета забыли изобразить полуостров и стали шутить по этому поводу: «так не доставайся ты никому».

Позже телеканал извинился и объяснил инцидент технической ошибкой. Как заверили авторы заявления на сайте, в эфире была показана картинка, состоявшая из нескольких элементов, которые накладываются друг на друга слоями. Отмечается, что дизайнер, создававший карту, забыл включить видимость нескольких географических объектов, в том числе Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.