Посол России сообщил о сокращении штата дипмиссии в Британии на 40%

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил о сокращении персонала посольства в Великобритании в связи с решением британских властей выслать российских дипломатов, передает РИА «Новости».

«Без всякого сомнения, это (высылка российских дипломатов) окажет серьезное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40%», — заявил Яковенко в интервью телеканалу «Россия 24».

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лондон требует высылки 23 российских дипломатов.

Российский МИД отверг обвинения.