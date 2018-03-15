Песков объявил о подготовке ответных мер по отношению к Великобритании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подготовке ответных мер по отношению к Великобритании, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Естественно они не заставят себя ждать», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о том, готовятся ли какие-то ответные шаги в отношении Велиобритании.

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По его словам предложения по таким шагам формулируются в министерстве иностранных дел и других ведомствах. Он подчеркнул, что итоговые решения будут наибольшим образом соответствовать интересам России.

Также Песков заявил, что Россия «с большим недоумением и непониманием» воспринимает позицию, которую заняла британская сторона. По словам чиновника, позиция британской стороны кажется «абсолютно безответственной» в том числе и в отношении возможности провести реальное расследование.

«Российская сторона не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел со Скрипалем в Солсбери», — подчеркнул Песков.

Также он отметил, что в произошедшем инциденте присутствуют «все признаки провокации».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова пообещала принять ответные меры.