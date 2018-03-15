Экс-главе штаба Трампа грозит до 305 лет заключения
Полу Манафорту, бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа, грозит до 305 лет заключения, если его признают виновным по всем пунктам. Об этом сообщает CNN.
«Учитывая характер обвинений в отношении подсудимого и очевидный объем доказательств против него, подсудимый с большой вероятностью проведет остаток жизни в тюрьме», — сказал судья окружного суда Вирджинии Т.С. Эллис.
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Телеканал подсчитал, что если Манафорта признают виновным по всем пунктам, — а ему вменяется уклонение от налогов, несколько эпизодов банковских махинаций и участие в заговоре, — то экс-главу штаба Трампа могут приговорить к 305 годам тюрьмы.
Ранее Манафорт отказался признавать себя виновным в мошенничестве.