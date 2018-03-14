США заявили о солидарности с Британией в деле Скрипаля

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон полностью солидарен с Лондоном в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«США признают абсолютную солидарность с Великобританией. США считают, что Россия виновата в нападении на двух человек», — сказала Хейли.

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Она отметила, что Россия должна оказать полное содействие британскому расследованию.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания Совета Безопасности ООН по делу Скрипаля.