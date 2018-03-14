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Кандидата в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксению Собчак довели до слез на предвыборных дебатах на телеканале «Россия 1».

После обращения к избирателям Собчак заявила, что другие кандидаты постоянно перебивают ее. Она также попросила ведущего дебатов Владимира Соловьева возместить ей потраченное из-за перебиваний время.

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Затем, после обращения кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина Собчак заплакала и заявила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только перебивает ее, но и оскорбляет, а Соловьев «позволяет этому случиться». Кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский в ходе своего обращения призвал не превращать дискуссию с Собчак в травлю.

«Я считаю, что это безобразие, коллективная травля одного кандидата, доведение женщины до слез», — заявил Соловьев, завершая эфир.

Ранее сообщалось, что ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру из-за брани на предвыборных дебатах.