Меркель и Мэй обсудили «российский след» в деле Скрипаля

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с британским премьер-министром Терезой Мэй ситуацию вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.

«Канцлер решительно осудила это нападение и подчеркнула, что она очень серьезно относится к оценке правительства Великобритании вопроса об ответственности России за нападение», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что канцлер и премьер-министр Мей договорились оставаться в тесном контакте и сообща провести консультации в соответствующей форме с союзниками и европейскими партнерами.

Ранее сообщалось, что у британской полиции нет подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.