Захарова: не надо пугать Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в деле с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля для властей Великобритании нормально «выйти и начать пугать». Об этом она рассказала в программе «60 секунд» на телеканале «Россия 1».

«Для них нормально выйти и начать пугать, но нас пугать не надо!» — сказала Захарова.

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Она отметила, что у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй нет фактических доказательств того, что Россия причастна к отравлению Скрипаля. Она отметила, что происходящее является «колоссальной политической провокацией».

Ранее сообщалось, что у полиции Британии нет подозреваемого в отравлении Скрипаля.