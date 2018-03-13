Постпред США при ООН не поверила в искренность предложения Ким Чен Ына о встрече с Трампом

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не знает, был ли лидер КНДР Ким Чен Ын искренен в предложении встретиться с президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте постпредства США при ООН.

«Объявление о встрече президента Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына — это историческая возможность, которая имеет огромный потенциал для всего мира. Хотя мы не можем сказать, является ли предложение Ким Чен Ына искренним, мы можем сказать, что эта историческая встреча была бы невозможна без участия международного сообщества в кампании по оказанию максимального давления (на Северную Корею — «Газета.Ru»), которую инициировала администрация Трампа, и решимости привлечь КНДР к ответственности через принятие в 2017 году трех сильных санкционных резолюций ООН», — сказала Хейли.

Ранее сообщалось, что Белый дом надеется на встречу Трампа и Ким Чен Ына.