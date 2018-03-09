Экс-главу предвыборного штаба Трампа обвинили в «продаже Америки русским»

В Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, неизвестный бросил российский флаг и назвал «предателем». Видеозапись появилась в твиттере.

Инцидент произошел, когда Манафорт выходил из здания суда. На видеозаписи видно, как неизвестный мужчина бросает в бывшего главу предвыборного штаба российский триколор, а также называет его «предателем» и обвиняет в «продаже Америки русским».

Ранее сообщалось, что Манафорт не признал себя виновным по обвинению в мошенничестве в банковской сфере. Помимо суда по мошенничеству, в сентябре начнутся слушания по делу о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году, в которых Манафорт также является одним из фигурантов.