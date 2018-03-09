В Совфеде увидели «позитивное парламентское давление» в США

Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев увидел «позитивное парламентское давление» в США из-за призывов начать переговоры с Россией после послания российского президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новом оружии. Об этом политик написал в своем фейсбуке.

«Новость, которая обнадеживает. После многих месяцев и даже лет жесточайшей риторики со стороны американских конгрессменов и сенаторов в адрес России вплоть до требований разорвать отношения появляются признаки «позитивного», а не «негативного» парламентского давления, причём на президента США, а не нашей страны», — написал Косачев.

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Также политик выразил надежду, что далее произойдет «разумная модификация политики США в сфере стратегической стабильности и коллективной безопасности».

Ранее сообщалось, что сенаторы США призвали Госдеп к диалогу с Россией после заявлений Путина о новом оружии.