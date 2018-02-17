В Мексике упал вертолет с главой МВД и губернатором штата
Вертолет с министром внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом потерпел крушение, передает Reuters.
Сообщается, что оба чиновника выжили, их состояние не известно.
Вертолет совершал инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон и упал с высоты 30 метров на автомобиль.
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Несколько человек погибли.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на юге Мексики. После землетрясения без света остались миллион домов.