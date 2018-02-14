Путин и Порошенко провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили в администрации Порошенко, передает «Зеркало недели».

«Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене», — сообщили в пресс-службе президента Украины.

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В администрации главы государства также отметили, что телефонный разговор прошел в координации с партнерами по нормандскму формату.

Кремль официально не подтверждал данную информацию.

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