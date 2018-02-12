Сторонница Саакашвили рассказала, куда его могут выдворить

Экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили уже 12 февраля могут выдворить из Украины в Европу, в связи с чем его соратники направляются в Международный аэропорт Борисполь, откуда в 17.25 должен вылететь рейс Киев-Варшава. Об этом сообщила соратница политика Лиза Богуцкая, передает «Интерфакс».

«Предварительно едем в аэропорт Борисполь. Рейс на Варшаву в 17.25. Похоже, что Мишу хотят вывезти этим рейсом. Одновременно надо контролировать западное направление. Будем блокировать дороги. Всеобщая мобилизация», – написала Богуцкая в своем фейсбуке.

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В то же время как сообщил в своем фейсбуке член полисовета партии «Рух новых сил» Иван Слободянюк, часть соратников Саакашвили в данный момент выехала во второй киевский аэропорт Жуляны.

Ранее адвокат бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика задержала Государственная пограничная служба Украины.