Памфилова объяснила, почему о Путине так мало информации

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила небольшое количество сведений о Владимире Путине в избирательном бюллетене тем, что у него короткая должность. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Все сделано исключительно по закону, все согласовано со всеми. Год рождения и должность. Никаких отклонений. Все очень строго. Не дай бог никаких отклонений», — сказала Памфилова.

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По ее словам, у Путина не указано бывшее место работы, так как это не обязательно по закону. Она подчеркнула, что в бюллетень вносятся данные, согласованные с кандидатами, и ЦИК использовала всю предоставленную информацию.

Ранее ЦИК утвердила полный текст избирательного бюллетеня на выборах президента России.

Выборы президента России пройдут 18 марта.