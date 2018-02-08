Памфилова объяснила, почему о Путине так мало информации
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила небольшое количество сведений о Владимире Путине в избирательном бюллетене тем, что у него короткая должность. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Все сделано исключительно по закону, все согласовано со всеми. Год рождения и должность. Никаких отклонений. Все очень строго. Не дай бог никаких отклонений», — сказала Памфилова.
Реклама
По ее словам, у Путина не указано бывшее место работы, так как это не обязательно по закону. Она подчеркнула, что в бюллетень вносятся данные, согласованные с кандидатами, и ЦИК использовала всю предоставленную информацию.
Ранее ЦИК утвердила полный текст избирательного бюллетеня на выборах президента России.
Выборы президента России пройдут 18 марта.