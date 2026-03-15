Чешская лыжница отказалась от совместного фото с российской чемпионкой Паралимпиады

Чешская лыжница Симона Бубенчикова и ведущий спортсмен Давид Шрутек отказались делать совместную фотографию с россиянкой Анастасией Багиян и ее ведущим Сергеем Синякиным на церемонии награждения зимних Паралимпийских игр — 2026.

15 марта Багиян одержала победу в гонке с раздельным стартом на 20 км. Бубенчикова показала второй результат, бронзу завоевала китаянка Ван Юэ. Во время церемонии награждения представители Чехии отказались вставать рядом с Багиян, а также делать совместное фото со спортсменами России и Китая.

Этот случай не стал первым. 11 марта немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн отказались фотографироваться с Багиян и ее сопровождающим. Во время исполнения гимна России представители Германии отвернулись и не снимали головные уборы, а позднее на общем фото держались поодаль от Багиян и Синякина и отказались от совместного селфи.

Багиян на Паралимпийских играх выиграла три золотые медали. Всего сборная России, в состав которой вошли шесть человек, завоевала 12 медалей, из которых восемь — золотые.

Ранее сборная России установила уникальный рекорд на Паралимпиаде.