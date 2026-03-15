Кушанашвили о Shaman: «Мозгов меньше, чем у кота»

Телеведущий Отар Кушанашвили признался, что ему жалко Shaman
otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в интервью Светлане Бондарчук раскритиковал певца Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя).

Кушанашвили заявил, что не верит в искренность чувств между Дроновым и его женой Екатериной Мизулиной. По словам шоумена, нельзя биться за нравы, целоваться при школьниках и лизать озеро Байкал одновременно.

«Мне кажется, люди, выбравшие его ролевой моделью, просто не рассчитали, что у него мозгов меньше, чем у отариковского кота. И теперь они оправдывают его походами к Корчевникову. Жалко, что из парня, наверное, замечательного в быту… Наверное, он замечательный сын. По его лицу видно, что он глупый, что он добрый. Но он тупой!» — поделился журналист.

Кушанашвили подчеркнул, что нельзя любить родину, облизывая Байкал. Телеведущий пошутил, что озеру и так плохо без вмешательства Shaman из-за китайских туристов.

«Надо, чтобы это (выражение любви к родине) было негромко. А вот своей женщине кричать: «Я люблю тебя, Катя!» он должен кричать громко», — отметил телеведущий.

Кушанашвили не понимает, почему с Дроновым дружит Григорий Лепс и Игорь Матвиенко. Он предположил, что дело в деньгах. Телеведущий также заявил, что скажет хорошие вещи о Shaman и Мизулиной только в том случае, если ему заплатят за это.

«Но я же не слепой. Я же вижу, что это лицемерие и филистерство», — подчеркнул шоумен.

Ранее Вика Цыганова призвала Shaman отказаться от своего псевдонима.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
