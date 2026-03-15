На Украине заявили о разбитых Трампом надеждах после его слов о Зеленском

Отказ президента США Дональда Трампа от помощи Киева в военном конфликте с Ираном и выраженное недовольство украинским лидером Владимиром Зеленским в вопросе урегулирования конфликта с РФ рушит все надежды Украины. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Журналисты отметили, что глава Белого дома сделал уже второе столь прямое заявление с требованием к Зеленскому пойти на сделку с Москвой после начала боевых действий на Ближнем Востоке.

Кроме того, американский лидер дважды отверг предложение Киева о помощи в конфликте против Тегерана.

«Таким образом, он перебил две главные надежды Киева в связи с войной в Иране. Первая — что американцы заинтересуются украинскими разработками и в обмен на них продолжат поставлять ракеты к «Пэтриотам», несмотря на их дефицит», — говорится в публикации.

Вторая, по словам издания, заключается в том, что война против Исламской Республики отвлечет внимание Трампа и он перестанет побуждать Зеленского выполнить условия завершения украинского конфликта.

До этого президент США признался, что с главой Украины сложнее договориться, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Американский президент удивился, что Зеленский не хочет заключать мирное соглашение, в то время как Путин готов к этому. В свою очередь, Зеленский возмутился, что Трамп относится к нему без должного уважения, и сравнил себя с «нелюбимым сыном».

