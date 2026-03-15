На Кубани полностью ликвидировали пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка полностью ликвидирован. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«На нефтебазе в пригороде Тихорецка полностью ликвидировали возгорание, возникшее из-за падения обломков БПЛА», — говорится в сообщении.

Всего на территории нефтебазы под Тихорецком после атаки дронов зафиксировали три очага возгорания. Два из них ликвидировали к 9:00 мск. Как рассказали в региональном оперштабе, к тушению пожара привлекли 20 расчетов и специалистов Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Примерно в 13:09 мск пожарные ликвидировали последний очаг возгорания на нефтебазе. Информация о пострадавших не уточнялась.

14 марта в двух муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки украинских БПЛА. Несколько фрагментов беспилотников упали на территории частного жилого дома в хуторе Чекон в Анапе. В результате пристройка получила повреждения — в ней оказались выбиты окна.

