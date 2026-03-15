Глава МАГАТЭ заявил о глубоком кризисе доверия в ООН

Организация Объединенных Наций (ООН) сегодня переживает глубокий кризис. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Налицо глубокий кризис. В том числе кризис доверия. И это, конечно, нехорошо», — сказал глава МАГАТЭ.

По словам Гросси, ООН создавалась в качестве гарантии, что подобные Великой Отечественной войне конфликты больше никогда не повторятся. Однако сегодня в мире фиксируется все больше конфронтации, отметил гендиректор агентства.

12 марта чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов прокомментировал известие о том, что Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию РФ о прекращении огня на Ближнем Востоке. По его мнению, Совбез всемирной организации в значительной степени парализован позицией ряда его западных членов.

