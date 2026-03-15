В РПЦ призвали формировать дружелюбную для семей информационную среду

Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал в ходе Форума молодых мам формировать в России дружественную к семьям медиасреду, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия подвергается беспрецедентной информационной и экономической атаке, от которой прежде всего страдают семьи.

«Наши мысли и тревоги связаны с будущим Отечества, но даже в трудные времена наш народ находил созидательные смыслы — в вере в Бога, любви к Отечеству и крепкой семье… Важной задачей является формирование информационной среды, не враждебной, а дружественной семье», — уточнил Лукьянов.

11 февраля президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики поручил создать мобильное приложение для информирования о мерах поддержки семей с детьми.

