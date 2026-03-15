В Курской области три человека пострадали при атаке ВСУ

Хинштейн: три человека пострадали в результате атаки ВСУ по поселку Коренево
Беспилотник ВСУ атаковал поселок Коренево в Курской области, из-за чего пострадали три человека. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате удара у 56-летней женщины слепое осколочное ранение правого плеча и бедра. У 49-летней женщины касательное осколочное ранение левого бедра и правой ноги. У 57-летнего мужчины касательное осколочное ранение головы, слепое осколочное ранение спины, руки, стопы, плеча и кисти, повреждения груди», — уточнил губернатор.

Хинштейн добавил, что пострадавшим оказали первую помощь и вскоре доставят в Курскую областную больницу.

11 марта иностранный волонтер не выжил при атаке беспилотника квадрокоптерного типа ВСУ. Глава Курской области пояснил, что инцидент произошел ночью на автодороге Дьяконово — Суджа. Дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате множественные ранения получил 40-летний водитель — волонтер, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис.

9 марта украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Илек в Курской области, пострадал 55-летний мужчина. По словам Хинштейна, у него акубаротравма. Кроме того, крыша и фасад дома были повреждены.

Ранее в Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадали два человека.

 
