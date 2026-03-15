На Кубе протестующие против энергокризиса разгромили офис коммунистической партии

Жители Кубы устроили акцию протеста из-за энергетического кризиса и разгромили офис правящей коммунистической партии в городе Морон. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на власти страны.

«Группа жителей города в центральной Кубе вышла на улицы рано утром в субботу и частично разрушила местный штаб правящей коммунистической партии», — отмечается в сообщении.

Правоохранители задержали пятерых участников митинга. Власти сообщили о случаях вандализма и отметили, что участники акции бросали камни.

9 февраля стало известно, что несколько тысяч российских туристов на Кубе столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за дефицита авиатоплива в республике. Также на фоне энергокризиса россиян начали выселять из отелей и предлагать другие места размещения. Причиной проблем с топливом на Кубе стала нефтяная блокада страны со стороны США. В Кремле назвали ситуацию критической.

В конце января США ввели дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване назвали это шантажом и нарушением свободной торговли. После прекращения поставок и топливного дефицита на Кубе начались отключения света и проблемы с топливом.

Ранее сообщалось, что Куба в условиях энергоблокады США начала использовать солнечные батареи из Китая.