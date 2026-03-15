Умер актер из фильмов «Кавказская пленница» и «Кин-дза-дза!»

Актер и продюсер Николай Гаро, известный по эпизодическим ролям в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Кин-дза-дза!», умер 14 марта. Об этом сообщил киновед и организатор кинофестивалей Вячеслав Шмыров в соцсетях.

По его словам, Николай Мушевич Гаро многие годы был связан с киностудией «Мосфильм», где с 1962 года работал на разных должностях — от администратора до продюсера.

Шмыров отметил, что Гаро сотрудничал с известными советскими режиссерами-комедиографами и появлялся в эпизодах культовых фильмов. В «Кавказской пленнице» он сыграл водителя рефрижератора, а в «Кин-дза-дза!» — господина ПЖ в бассейне.

Николай Гаро родился 3 декабря 1937 года. Он окончил экономический факультет ВГИКа и начал сниматься в кино с 1966 года.

Его дебютом стала роль в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Позже актер также появлялся в фильмах «Кин-дза-дза!», «Частный детектив, или Операция «Кооперация»», «Курочка Ряба», «Привет, дуралеи!» и «Ландыш серебристый».

Помимо актерской работы, Гаро участвовал в создании фильмов как директор съемочной группы на «Мосфильме». Он работал над картинами «Черный монах», «Три дня в Москве», «Командир счастливой «Щуки»» и другими проектами.

Кроме того, Гаро выступал продюсером фильмов Эльдара Рязанова «Старые клячи», «Тихие омуты» и «Привет, дуралеи!», а также картины Андрея Кончаловского «Курочка Ряба». С 1995 года он занимал пост генерального директора киностудии «Луч».

Ранее актриса Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни.

 
